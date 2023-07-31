تدشين كنيسة "العذراء وأبانوب" بالبراجيل

دشّن الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بالبراجيل التابعة لإيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم.

وصلى أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، صلوات التدشين والقداس الذي تلاه، وشاركه الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص.

ودشّن المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، والمذبح البحري على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبي سيفين) والقديس الأنبا كاراس، بينما دشّن مذبح ثالث بالطابق الأرضي على اسم الشهيد أبالي بن يسطس. إلى جانب تدشين البانطوكراتور (شرقية الهيكل)، وحامل الأيقونات (الأيكونستاس) والأيقونات الموجودة في صحن الكنيسة.

بدأ بعد انتهاء صلوات التدشين القداس الإلهي، وخلاله رسم نيافته ٦١ من أبناء الكنيسة شمامسة، منهم ٦ برتبة إبيدياكون و ٢٠ برتبة أغنسطس و ٣٥ برتبة إبصالتس.