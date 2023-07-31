الجامعات الخاصة والأهلية: تسكين 12 ألف طالب من القادمين من روسيا والسودان بالجامعات

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن هناك مشاكل عدة واجهت اللجنة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج؛ فمثلًا عدد كبير من الطلبة سافروا للخارج لأنهم لم يحصلوا على الحد الأدنى للقبول بالجامعات هنا، ولجئوا لكليات لا تحتاج لحد أدنى بالقبول نظرًا لكثرة عدد الجامعات؛ ففي روسيا يبلغ عددها 1450 جامعة، وفي مصر يتواجد 100 جامعة فقط، كما أن مصاريف التعليم أقل من نظيرتها من نفس المستوى التعليمي في مصر.

وأضاف أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، خلال كلمته، أن الطالب تم قبوله دون حد أدنى في الثانوية العامة، لكن يتم تحويله لجامعة مناظرة للتخصص الذي كان يدرسه في الخارج، وتم الاستقرار أن يدرس الطالب في الجامعة للعائدين من الخارج لمدة سنة ليُمنح الشهادة من الجامعة التي تم تحويله له.

وأوضح أنه تم تسكين قرابة 12 ألف طالب وطالبة من القادمين من الجامعات الروسية والسودانية، وأنه يتبقى عدد قليل سيتم توزيعه في هذه المرحلة؛ حيث سيصل العدد إلى 15 ألف طالب وطالبة لمختلف الجامعات، وهو عدد ضخم جدًا استغرق العمل عليه مجهود ضخم جدًا، مشيدًا بتعاون وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والجهات المعنية معهم لتنفيذ تلك المهمة.