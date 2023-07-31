ارتفاع الحرارة.. 12 نصيحة للمواطنين لتجنب حوادث الماس الكهربائي

نتيجة لارتفاع درجات الحرارة أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعض النصائح للمواطنين لتجنب حوادث الماس الكهربائي الناتجة عن انصهار بعض موصلات الكهرباء .

وفيما يلى أهم الخطوات التي يجب اتباعها لتفادى حدوث ماس كهربائي وهى كالاتي:

1- أغلق الأجهزة الكهربائية فى حالة السفر والرحلات الطويلة، ويجب فصل التيار الكهربائي عنها.

2- لا تلمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي.

3- عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.

4- يجب عدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدي إلى سخونة في المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وعند تلف أحد المخارج يراعي إصلاحها بواسطة المختصين في مجال الكهرباء.

5- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائى فورًا واللجوء إلى فنى صيانة متخصص فى الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائى مرة أخرى.

6- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لان تلف احد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.

7- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصق يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.

8- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائي المار بها ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدوري عليها لان عدم مراعاة ذلك قد يؤدى إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها مما قد يؤدى إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها فتصبح مصدر خطر عن طريق لمسها بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ينتج عن ذلك نشوب حرائق.

9- احرص على عدم ثنى سلك التوصيل الكهربي لأن ذلك قد يؤدى إلى قطع داخلي بالأسلاك.

10- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عميلة السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.

11- اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيده عن أماكن السير خاصة الأماكن التى فى متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران، أو الأماكن التي توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك في قطع داخلي بالأسلاك.

12- يراعى دائماً استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب في حدوث صعق كهربائي.