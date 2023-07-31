ads
الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مغني راب شهير يلغي حفلته في تونس تنديدا مع محنة المهاجرين

مغني الراب غيمز
مغني الراب غيمز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مغني الراب الكونغولي غيمز إلغاء حفلته الموسيقية التي كانت مقررة في 11 أغسطس المقبل في منطقة جربة التونسية، تنديدًا بـ"المحنة غير المُحتَمَلة" التي يعيشها مهاجرون عالقون بين تونس وليبيا.

وكتب مغني الراب عبر حسابه على انستغرام الأحد، "إنّ أطفالًا ونساءً ورجالًا رُحّلوا من تونس إلى ليبيا يعيشون في ظروف غير إنسانية".

وأضاف "لا يمكنني مواصلة رحلتي إلى تونس التي كانت مقررة في 11 أغسطس. لا أعرف أين هي الحلول، لكنّ هذه المحنة الصعبة جدًا لا يمكن تحمّلها".

كانت الأمم المتحدة قد دعت الخميس إلى "حلول عاجلة" لإنقاذ مئات اللاجئين والمهاجرين التائهين منذ أسابيع عدة قرب الحدود التونسية مع ليبيا والجزائر ضمن ظروف كارثية.

وفي أعقاب اشتباكات أودت بمواطن تونسي في الثالث من يوليو، طرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس في وسط تونس الشرقي التي تشكل نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وتقول منظمات غير حكومية إنّ هؤلاء نُقلوا وتُركوا في مناطق قاحلة قرب ليبيا والجزائر.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى أن هؤلاء المهاجرين"عالقون في الصحراء ويواجهون درجات حرارة مرتفعة جدًا فيما هم محرومون من المأوى والطعام والماء"، لافتًا إلى ورود تقارير عن تسجيل وفيات.

الحدود التونسية مع ليبيا المنظمة الدولية للهجرة درجات حرارة مرتفعه اللاجئين والمهاجرين مغني الراب الكونغولي