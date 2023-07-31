الزمالك يتأخر أمام الشباب السعودي بهدف في الشوط الأول

تأخر فريق الزمالك بهدف للاشئ في الشوط الأول أمام نظيره الشباب السعودي، باللقاء الجاري مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية.

جاء الشوط الأول مثير وساخن وسط اعتراضات بالجملة من لاعبي الزمالك على حكم المباراة الليبي، واشباكات بين لاعبي الفريقين.

وجاء هدف الشباب في الدقيقة 42 من ركلة جزاء عن طريق اللاعب ايفر بانيجا.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر.

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراته الأولى بالمجموعة على حساب فريق المنستيري التونسي بنتيجة 4-0، ويتصدر الفريق الأبيض المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما تعادل الشباب السعودي في المباراة الأولى أمام النصر السعودي سلبيًا.