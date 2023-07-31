رسميًا.. الشركة المتحدة وأبو ظبي الرياضي يعتمدان نظامًا جديدًا لـكأس السوبر المصري

عقد مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، اتفاقية شراكة لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي لأربعة مواسم متتالية اعتبارًا من هذا العام 2023.

وأكدت الاتفاقية على تجديد استضافة أبوظبي لكأس السوبر المصري في نسخها الأربع المقبلة “السابعة، الثامنة، التاسعة والعاشرة” وبنظام جديد يعتمد للمرة الأولى على مشاركة 4 فرق، يحمل اسم كأس السوبر المصري للأبطال.

الاتفاقية المبرمة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، تعزز الحرص على الشراكة والتعاون الذي أثمر نجاحات رائعة ولافتة من خلال تنظيم ست نسخ سابقة للسوبر المصري في أبوظبي 2015، 2017، 2018، 2020، 2022 و2023.

وتؤكد الاتفاقية على الإسهام في انتشار الكرة المصرية، لاسيما في ظل تميز مجلس أبوظبي الرياضي في إخراج السوبر المصري بما يليق ويضيف لسُمعة وعراقة الكرة المصرية، وكذلك تاريخ الأندية المشاركة في السوبر، فضلا عن ترجمتها لامتداد العلاقات الوطيدة التي تربط الإمارات بالشقيقة مصر على الصعيدين الرسمي والشعبي.

يذكر أنه في المؤتمر الصحفي الذى سيعقد سبتمبر المقبل، سيتم الإعلان فيه عن نظام البطولة بمشاركة عدد 4 فرق، على النحو التالي:-

- بطل الدوري العام المصري الممتاز.

- بطل كأس مصر.

- بطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

- وصيف الدوري العام المصري الممتاز.

وفي حال حصول بطل الدوري على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر.

وفي حال حصول بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر.

وفي حال تكرار نفس الفريق في البطولات الموضحة أعلاه، تتم الأولوية في المشاركة حسب ترتيب الدوري العام المصري.