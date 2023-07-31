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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«أُمُّه شتمتني وحرقت قلبها».. عاطل يقتل طالبًا بطعنة في الصدر بعين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعة عندما أقدم عاطل على قتل طالب بطعنه بسكين فى الصدر انتقامًا من قيام والدة الضحية بسبِّه، وأُلقي القبض على المتهم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعُثر على جثة طالب مقتول بطعنة سكين فى الصدر. 

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب نشوب مشاجرة سابقًا بين المتهم ووالدة المجني عليه قامت فيها السيدة بسبِّه، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقِي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة لقيام والدة القتيل بسبه، فانتقم من ابنها بقتله ليحرق قلبها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أجهزة الأمن القبض علي المتهم بعين شمس جريمة قتل بشعة