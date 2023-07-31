ads
الإثنين 31 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة من محافظة القاهرة الذين حصدوا ٢٥% من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الشعب الثلاث، متمنيًا لهم مزيد من التقدم والنجاح.

وأكد «عبدالعال» على سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعد حصد أبنائها  تسعة من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين ٣٦ طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة، متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية.

وثمن محافظ القاهرة جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

والطلاب التسعة الحاصلين على  مراكز بين أوائل الجمهورية هم على عامر صلاح الدين بالشعبة الأدبية دمج من مدرسة أمون الخاصة بإدارة الزيتون التعليمية،  و٣ طلاب بشعبة الرياضيات هم محمود أحمد رزق أحمد من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية، وأروى حسام مدحت محمد من مدرسة كلية رمسيس الثانوية  بنات بإدارة الوايلى التعليمية، ومرقس شنوده محارب راغب من مدرسة طبرى الحجاز الثانوية العسكرية بإدارة النزهة التعليمية، وبالشعبية العلمية الطالبة ياسمين شريف حسنى عبد القادر من مدرسة الشروق الخاصة بإدارة المعادى التعليمية، و٤ طلاب 
بالشعبة الأدبية من بينهم ٣ طلاب بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية عمرو خالد ناصر عفيفي من مدرسة قيتباى الخاصة لغات، وعز الدين أحمد العوضى من مدرسة البطل الشهيد محمد وحيد، عائشة هانى محمد فتحى من مدرسة المصرية للغات، وبإدارة البساتين التعليمية سيف علاء الدين محمد صبحى من مدرسة أمجاد الخاصة.

الثانوية العامة الشهادة الثانوية الشهادة الثانوية العامة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة امتحانات الشهادة الثانوية العامة