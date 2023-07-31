رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الإثنين، اجتماع لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.

وصدقت اللجنة علي محضر الجلسة السابقة ، وناقشت مايستجد من أعمال.

وأعلن القاصد خلال الإجتماع عن زيادة دعم بنود الأبحاث والتجارب العلمية ببعض الكليات لتلبية متطلبات الباحثين بالأقسام.

وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة متابعة تنفيذ الخطط البحثية بكليات الجامعة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في المجالات الاقتصادية والإجتماعية والصحية والبيئية ، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة مشكلات المجتمع وخطة الدولة التنموية .

وجه القاصد الكليات بضرورة عمل مشروعات تطبيقية يكون لها مردود تطبيقي فعلي لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة.