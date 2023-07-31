خبير اقتصادي: مصر تدعم تنمية القارة الأفريقية في عهد السيسي

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم فيها استطاعت أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الأفريقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تمد يدها إلى القارة الأفريقية لتعوض سنوات البعد عنها، لافتا إلى أن مصر أسهمت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019، في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية.

وأوضح أن مصر منحت مزايا وإعفاءات جمركية لواردات الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر تمضي قدما في تحمل التزاماتها الأفريقية بصورة تدفع نحو زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، منوها بأن حجم التبادل بين مصر ودول القارة الأفريقية بلغ 7.5 مليار دولار خلال عام 2022م.

وتابع أن الإجراءات التي اتخذتها مصر بشأن التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأأفريقية ساهمت في خفض تكلفة المنتجات المصرية وخلق مزيد من التعاون مع دول القارة السمراء والعمل على تسهيل حركة السلع والمنتجات وإعادة تنظيم سلاسل التوريد بصورة تدفع إلى خفض التكلفة وتشجيع عمليات التجارة البينية ما بين مصر ودول القارة الأفريقية.