ننشر خطة ومواعيد تخفيف أحمال الكهرباء فى الإسكندرية

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتنشر البوابة نيوز، خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسكندرية، من خلال الكشوف التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وعقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في ظاهرة غير مسبوقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

وطبقا لخطة وزارة الكهرباء، في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة خارج خطة تخفيف الأحمال يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة، كما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في توفير المستلزمات البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية.

وأوضح السفير نادر سعد، أن لجنة الأزمات، صدر عنها عدد من القرارات والتكليفات، حيث أكدت اللجنة أهمية استمرار قيام وزارة الكهرباء بموافاة لجنة الأزمات بأي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية طبقا لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية، وذلك لنشرها على مختلف مواقع التواصل ووسائل الاعلام، بحيث تكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما كلفت لجنة الأزمات بمتابعة معدلات الاستهلاك والقدرة المتاحة وأبرز معوقات تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وقيام وزارة الكهرباء بتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بالأزمة الحالية، للعمل على سرعة حل تلك الشكاوى والبلاغات الواردة.

وأضاف السفير نادر سعد: قررت لجنة الأزمات خلال اجتماعها الأخير استمرار التنسيق بين وزارتى النقل والتنمية المحلية والشركة الوطنية للطرق، لتنفيذ خطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية، هذا إلى جانب تخفيف الأحمال الكهربائية على بوابات تحصيل الرسوم على الطرق الرئيسية، وتشكيل لجان للتأكد من متابعة وتنفيذ تلك التعليمات.

وفيما يتعلق بدور وزارة التنمية المحلية، شددت اللجنة على ضرورة استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لتخفيض نسبة إنارة الطرق بمختلف المحافظات، إلى جانب التأكيد على تخفيف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتشكيل لجان للتأكد من غلق المحال في المواعيد المقررة، مع التوجيه بخفض الإنارة بشوارع المدن والقري، وموافاة اللجنة يوميا بمعدلات استهلاك المحافظات.

كما تضمنت التكليفات متابعة قيام وزارة الشباب والرياضة بإقامة جميع المباريات الرياضية بداية من الساعة السادسة مساء خلال شهري "أغسطس – سبتمبر"، وعدم إقامة المباريات خلال الفترة المسائية على الاطلاق، مع التأكيد على غلق مختلف الكشافات الخاصة بالملاعب والاستادات ومراكز الشباب، في الأوقات خلاف أوقات المباريات.

وأشارت قرارات اللجنة إلى ضرورة استمرار تكثيف التواجد الأمني بالمناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها طبقا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقيام وزارة البترول والثروة المعدنية بعدة مهام منها التوجيه باستمرار التنسيق بين رئيس الشركة القابضة للغازات ورئيس الشركة القابضة للكهرباء لتذليل أي صعاب في حينه، والعرض على اللجنة حين يتطلب الأمر ذلك.

كما تضمنت التكليفات قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإلزام كافة المخابز بالعمل خلال فترات انتظام الكهرباء للحفاظ على استمرار توافر رغيف الخبز، طبقا للقواعد المعمول بها بالوزارة، مع مخاطبة كافة المطاحن بخطة انقطاع الكهرباء، وذلك لتوفيق أوضاعها لتوفير الدقيق بصفة مستمرة، أو العمل خلال فترات الليل، طبقا لرؤية الوزارة في هذا الشأن.