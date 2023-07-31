السبت المقبل.. مؤسسة الفلك تنظم احتفالية مع أبطال "متلازمة داون" وأسرهم

تنظم مؤسسة الفلك الخيرية برئاسة "الأنبا بولا "مطران طنطا وتوابعها، السبت المقبل، و مع قرب شهر التوعية بمتلازمة داون، احتفالية مع أبطال المتلازمة وعائلاتهم، وذلك في مقر المؤسسة بالغربية و بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين ونجوم الرياضة، حيث أنه تتضمن الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية والمسابقات مع الأطفال وأسرهم، وعرض مواهب أطفال متلازمة داون في كافة المجالات.

وقال الأنبا بولا، إن الموسسة قائمة على رعاية وتنمية قدرات أطفال متلازمة داون حيث يحصلون على الرعاية الكاملة، وتقدم لهم خدمات متكاملة لعلاجهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم بهدف دمجهم في المجتمع"،مشيرا إلى أن عددا من بينهم فوق سن الـ18 عاما يقيم داخل المؤسسة حيث توجد غرف فندقية مخصصة لهم، وعدد آخر يتردد على المؤسسة يوميا، مؤكدا أن كل هذه الخدمات تقدم بالمجان، باعتبار " الفلك" جمعية خيرية غير هادفة للربح وتخضع لرقابة وزارة التضامن.

وأضاف الأنبا بولا، أن المشروع يضم مصانع وورشا لتعليم الحرف والأنشطة الانتاجية، وبه مكتبه ومصلى، وأماكن لممارسة الأنشطة المختلفة"، موضحا َ أنها تهدف إلى دمج وإشراك أطفال متلازمة دون في المجتمع ، لأنهم وأسرهم أبطال ويستحقون ذلك.

أكد أن هناك نماذج كثيرة من بينهم حققت نجاحات مبهرة في الرياضة والفن وكافة المجالات، كما نسعى ليكون أطفالنا في المؤسسة أبطالا في كافة المجالات ولهم تأثيرهم في المجتمع.