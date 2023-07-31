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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. ثلاثي الزمالك يساندون الفريق أمام الشباب السعودي

ابراهيما نداي
ابراهيما نداي
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حرص يوسف أوباما وحمدي علاء والسنغالي إبراهيما نداي  ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الشباب السعودي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الاثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية، على التواجد بملعب المباراة. 

ويتواجد الثلاثي من أجل مؤازرة الأبيض في اللقاء المرتقب في البطولة العربية في ظل أهمية اللقاء للفريق في مشوار التأهل للدور التالي. 

ويضم تشكيل الزمالك في مواجهة الشباب كلا من: 

حراسة المرمى: محمد صبحي. 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر. 

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

 خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

 ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

محمد عبد الشافي يوسف أوباما حمدي علاء السنغالي إبراهيما