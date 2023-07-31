وزير الشباب يشهد دورة تدريبية لمكتب فن إدارة الحياة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محاضرة بعنوان "الكمالية"، ضمن برامج مكتب" فن إدارة الحياة" التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بمركز الابتكار الشبابي و التعلم بالجزيرة، بحضور متدربي مكتب فن إدارة الحياة.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بأهمية البرنامج وضرورة العمل علي توفيره لكافة أفراد الأسر المصرية، لتصبح أكثر مرونة في التعامل مع التحديات و الضغوطات الإجتماعية والاقتصادية من خلال الالتحاق بهذا البرنامج، والتي تبذل الدولة أقصي جهودها لتنفيذ ذلك.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن الوزارة تسعي دائما إلي استفادة العائلات المصرية من الأمهات والأباء و الأبناء و الأسرة بشكل عام من برنامج فن إدارة الحياة، نظراً لعدم ارتباطه بالفئة العمرية، وغير مرتبط بشروط معينة، ومتاح مجاناً لجميع الأفراد ، مشدداً علي أهمية الارتقاء بمستوى الوعي واتخاذ القرارات السليمه في صالح المجتمع، والسعي دائما للتطوير في خدمة الوطن.

واستعرض المتدربون تجاربهم خلال الدورة ومدي تأثيرها علي حياتهم اليومية ومساعدتهم في التغلب علي مصاعب الحياة ومواجهتها بإيجابية، مشيدين بجهود الوزارة المبذولة للشباب و الأسر والتي تسعي دائما لتحقيق التنميه للمجتمع المصري ككل.

وتضمنت تلك الدورات التدريبية محاضرات المرحلة الأولى "أعرف نفسك " بعنوان " العقل الباطن "، ومحاضرة"٩ نقاط"، والتي تناولت أنماط الشخصيات وإختبار تحليل شخصيه كل فرد بعد شرح كل شخصية من جميع الجوانب الإيجابية و السلبية، وكذا تنفيذ محاضرة بعنوان " خيالك جزء من حياتك "، والمقدمه للمرحلة العمرية من( ١٢-١٩) سنه، وتضمنت محاورها" تأثير الخيالات في شخصية الفرد، ممارسة بعض الأنشطة الجماعية البسيطة واختبارهم لمعدل الخيالات لديهم".

وشملت محاضرة بعنوان " الاختيار الأمثل "، والتي تناولت أسس إختيار شريك الحياة ومعرفة احتياجات شركائنا، وكيفية التعامل مع المشكلات و التحديات التي تواجه أغلب الأسر المصرية، وأيضاً تضمنت محاضرة بعنوان "فن الاتيكيت في التعامل"

وتضمنت محاورها"تعريف الاتيكيت، الاحترام، السلوكيات في التعامل، فن وكيفية تطبيق الاتيكيت في التعامل".