الزمالك يصل استاد مدينة الملك فهد لمواجهة الشباب السعودي.. صور

وصل منذ قليل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة مدربه أوسوريو، إلي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وذلك لخوض مواجهة الشباب السعودي المقرر لها السادسة من مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة الأندية العربية التي تقام حاليًا بالسعودية.

وصول الزمالك

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراته الأولى بالمجموعة على حساب فريق المنستيري التونسي بنتيجة 4-0، ويتصدر الفريق الأبيض المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما تعادل الشباب السعودي في المباراة الأولى أمام النصر السعودي سلبيًا.

يدخل الزمالك لقاء اليوم بمعنويات كبيرة بعد الفوز على الاتحاد المنستيري ويرغب في حسم مباراة اليوم على حساب فريق الشباب للوصول للنقطة 6 وضمان التأهل لربع نهائي البطولة.

وصول الزمالك

وتضم قائمة الزمالك في البطولة العربية كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويرغب الزمالك في الوصول إلى المباراة النهائية بالبطولة العربية لضمان الحصول على قيمة مالية كبيرة، سواء بالتتويج بالمركز الأول أو حصد المركز الثاني على أقل تقدير.