محافظ كفرالشيخ يشدد على رؤساء المدن والقرى متابعة ترشيد الكهرباء

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى بمتابعة، تنفيذ إغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع، والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والانشطة، إضافة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات، وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج، فضلا عن منع إضاءات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها، واتخاذ كافة الإجراءات.

وكان اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، قد قاما بجولة، لمركزي دسوق والحامول، لتطبيق التزام المحال بترشيد الكهرباء، وإغلاق واجهات المحلات، وخفض الإضاءة بالشوارع،لتطبيق ترشيد الكهرباء



كما قاما رؤساء المدن، عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول. والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم،و سليم محمد أبو شريف رئيس مدينة برج البرلس، وجمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، بمتابعة أعمال تنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية، ومحلات القطاع الخاص، والشوارع، كما تابع كافة رؤساء المدن، ترشيد الكهرباء، وإغلاق واجهات المحلات، وخفض الاضاءة بالشوارع.



ووجه محافظ كفر الشيخ بأهمية التوعية بترشيد الكهرباء بمختلف وسائل الإعلام، إلى جانب التوجيه بتفعيل دور لجان الرصد والمراقبة للمرور على المنشآت، الهيئات، والطرق والمحال العامة والمولات للتأكد من الالتزام بالترشيد.

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