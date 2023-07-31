ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، الخطة السنوية للمجلس القومي للسكان، خلال اجتماع المجلس بحضور جميع الأجهزة التنفيذية.

وأكد “شعيب” على أهمية التوعية والتثقيف والندوات بأهمية الصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية وأهمية تحليل الموقف السكاني للمحافظة وما تدل عليه من مؤشرات مع ضرورة تضافر جهود كافه أجهزة المحافظة المعنية في ذلك الشأن.

ومن جانبها أوضحت إيمان لملوم رئيس فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، تحليل الموقف السكانى للمحافظة للعام ٢٠٢٣ من حيث المؤشرات الصحية التى أشارت إلى ارتفاع معدل المواليد بالمحافظة إلى ٤٠،٤ في الألف بالمقارنة بمعدل المواليد على مستوى الجمهورية ٢١،٤ في الألف، بينما انخفض معدل الوفيات إلى ٦،٢ في الألف، بالمقارنة بالمعدل على مستوى الجمهورية ٧،٣ في الألف.

وأضافت لملوم أنه بالمقارنة بين معدل الزيادة الطبيعية على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢٢ بلغت ١٤،١ في الألف، بينما سجلت بمطروح ٣٤،٢ في الألف.

وأشارت خلال العرض إلى تأثير تلك الزيادة على نصيب السكان من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بينما انخفضت نسبة الأمية بنحو ١٠ % خلال الخمس سنوات الماضية من ٣٥،١ عام ٢٠١٨ إلى ٢٥ عام ٢٠٢٣.

كما تم استعراض الخطة التنفيذية والمستهدفة للعام القادم ٢٠٢٤، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من تنفيذ ندوات ودورات تدريبية وورش عمل.

ووجه محافظ مطروح بمتابعة خطة وأنشطة المجلس مع التأكيد على التدقيق المستمر لبيانات المحافظة الديموغرافية للسكان وما تشير إليه من دلائل كخصائص السكان واحتياجاتهم ومطالبهم التنموية والتى يجب مراعاتها في مخططات المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة كالمدارس والمستشفيات وغيرها، بالإضافة إلى دراسة التأثيرات الاجتماعية كتزايد نسبة الطلاق وغيرها.

كما شدد محافظ مطروح على أهمية التوعية والتثقيف وعمل دورات تدريبية لهم وفق الرؤية المستهدفة، كذلك تنظيم مزيد من ورش العمل والتثقيف.

محافظ مطروح يناقش الخطة السنوية للمجلس القومي للسكان

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