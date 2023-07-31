بالأسود.. لبلبة تشارك في تشييع جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي لمثواه الأخير | فيديو

حرصت الفنانة القديرة لبلبة على المشاركة في تشييع جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي عبدالله حسن يوسف، نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة قبل تشييعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وتشيع جنازة عبدالله حسن يوسف نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي من مسجد الشرطة عصر اليوم؛ والذي توفي فى إحدى القرى بالساحل الشمالي إثر تعرضه لإسفكسيا الغرق.

ورصدت عدسة “البوابة نيوز”، توافد العديد من الفنانين من بينهم محمد فؤاد ومرفت أمين وغيرهما لمسجد الشرطة للمشاركة في تشييع جثمان عبدالله حسن يوسف نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي من مسجد الشرطة.

وكانت النيابة العامة بمطروح حولت أمس الأحد؛ جثمان نجل الفنان حسن يوسف للطب الشرعي في الإسكندرية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وخرج صباح اليوم الإثنين جثمان عبدالله حسن يوسف من المستشفى الذي كان يتواجد به بمدينة الإسكندرية لتشييع الجثمان لمثواه الأخير من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

عبد الله حسن يوسف، رحل أمس الأحد عن عمر يناهز 35 عامًا بعدما تعرض للغرق فى إحدى القرى بالساحل الشمالي، هو أصغر أبناء الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، وقد درس الطيران في أوكرانيا وحصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة بيروت، وله ثلاثة إخوة وهم: عمر حسن يوسف، محمود حسن يوسف، ناريمان حسن يوسف.