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الإثنين 31 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

5 أغسطس.. بدء التسجيل لدورة التربية العسكرية بجامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
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تعلن إدارة التربية العسكرية بجامعة قناة السويس عن بدء التسجيل للدورة العسكرية القادمة، وذلك بدءا من السبت 5 أغسطس2023 .
التسجيل عبر اللينك:

https://docs.google.com/forms/d/1XyPofBWlNLDrK7yCHcteNi1_aaxFRUxniM1TGQNmaYE/edit

مع ضرورة إحضار صورة البطاقة الشخصية، وصورتين شخصيتين، وصورة كارنيه الجامعة في اليوم الأول من الدورة)

1 -  يتم إنعقاد الدورة بالحضور لمدة ١٢ يوم.

2 -  اعتبارا من يوم السبت سيتم الالتزام بطابور اللياقة وتوقيتات المحاضرات طبقا للبرنامج.

3 - إحضار نوتة وقلم لتدوين المحاضرات.

4 - يتم الالتزام بالزي، والمظهر العام (حلاقة الشعر- الذقن) من اليوم الأول، وكذلك (عدم ارتداء شبشب أو كروكس أو ما شابه)، وعدم ارتداء أي إكسسوارات بالأيدي أو الرقبة، وكذلك عدم ارتداء ملابس غير لائقة(بنطلون مقطع أو سكيني أو ما شابه)، طبقا لتعليمات الزي للجامعة، حرصا على عدم إلغاء الدورة.

5 - التحلي بالانضباط خلال فترة الدورة، وكذلك الالتزام بالتوقيتات، وخاصة طابور اللياقة، حيث أن التأخر عن طابور اللياقة يخصم من درجات المواظبة ويحتسب نصف يوم غياب..

حالات إلغاء الدورة:-

• الغياب أكثر من يوم كامل.
• الغياب أكثر من ٢ طابور لياقة.
• عدم الانتظام في المحاضرات.
• التحدث على وجه غير لائق مع المحاضر أو أحد مساعدي المحاضر.
• التشاجر مع الزميل.
• استخدام المحمول لأي سبب أثناء المحاضرات.
• التدخين داخل المدرج .
• الرسوب في الاختبار النهائي.
• الرسوب في مناقشة البحث المكلف به الطالب، حيث سيتم تقديمه ورقيا ومناقشته وذلك طبقا للمجموعات .

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