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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب العدل يعقد جلسة لمناقشة ملف الأسر البديلة

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أكد حازم الملاح الكاتب الصحفي وأمين التنمية المجتمعية بحزب العدل أن حزب العدل يعقد مائدة مستديرة مساء اليوم تحت عنوان نحو قانون عادل للأسر البديلة وذلك بحضور عدد من الخبراء والمهتمين بملف الأسر البديلة وتحت رعاية النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
واضاف الملاح في تصريحات خاصة للبوابة نيوز إن الحزب حريص علي اقتحام العديد من الملفات الاجتماعية والتي تهم قطاع كبير من المواطنين 
وأكد الملاح أن هناك تحديات كبيرة تواجه ملف الاسر البديلة الأمر الذي يتطلب تقديم الحلول والمقترحات القابلة للتنفيذ فعلي الرغم من وجود ١٤٠٠٠الف أسر كافلة الا اننا نحتاج لبذل المزيد من الجهود وتشجيع الجمعيات الأهلية للعمل في هذا المجال مع التوجه العالمي بغلق دور الرعاية الاجتماعية واقامة الاطفال داخل أسر طبيعية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزب العدل ملف الأسر البديلة حازم الملاح