الطفل عمر شريف: أتمنى التمثيل مع "السقا" و"عز".. وأشكر طه دسوقي

حل الطفل عمر شريف، الذي قدم شخصية الطفل ياسين في مسلسل تحت الوصاية، ضيفاً على راديو إنرجي 92.1 مع باسم كميل وسارة المنذر ببرنامج "إصحى بإنرجي" ضمن خطة المحطة لاستضافة "نجوم بكرا".

وقال عمر إنه كان سعيد بالشخصية التي قدمها في المسلسل بجانب التمثيل مع الفنانة منى زكي ولكنه كان يشعر بالخوف والتوتر للوقوف أمام "زكي" في المسلسل، وكشف عن عمله بأكثر من مهنة قبل خوضه تجربة التمثيل.

وعن الدور الذي يرغب في تقديمه قال: "نفسي أقدم شخصية ودور ميكي في عالم ديزني لاند"، وذلك عقب كشفه عن امتلاكه موهبة تقليد الأصوات وخاصة الشخصية الكارتونية بطوط الشهيرة.

وبسؤاله عن النجوم الذي يرغب في العمل والتعاون معهم، قال: "نفسي أمثل مع أحمد عز، أحمد السقا، أحمد حلمي والفنان محمد رمضان"، ومن النجمات، قال: "نفسي أكرر تجربة التمثيل تاني مع الفنانة منى زكي"، وعن أمنياته في الأفلام التي يرغب في تقديمها، قال: "نفسي أعمل فيلم أكشن".

وبسؤاله عن ما قام به الفنان طه دسوقي خلال حفل توزيع جوائز المسلسلات الرمضانية 2023، بإهدائه جائزة أفضل نجم صاعد التي حصل عليها، قال شريف: "مكنتش متوقع أن ده يحصل ولأول مرة أبكي على المسرح، أنا بقول لطه دسوقي أنا بحبك جداً وشكراً ليك على الموقف اللي حصل" .

كان عمر شريف، فاز بتصويت الجمهور في منافسات كأس إنرجي للدراما للموسم الرمضاني السابق و حصوله على جائزة أفضل ممثل طفل.