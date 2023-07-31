استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2150 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بينما تراجعت الأوقية تراجعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، عقب تصريحات أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي باستمرار البنك في رفع معدلات الفائدة.

قال فادي كامل، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية تراجعًا طفيفًا لتسجل 1958 دولارًا.

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2457 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1843 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1434 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17200 جنيه.

وتوقع كامل، صعود أسعار الذهب بالأسواق المحلية لتسجل 2300 جنيه، ونحو 2200 دولار للأوقية بالبورصة العالمية مع نهاية الربع الأول من 2024، وسط تزايد التوقعات بتخلي الفيدرالي الأمريكي عن سياسته النقدية المتشددة، وإيقاف رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بفعل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، لاسيما في ظل ضعف النظام المصرفي، ما يدفع المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات، وبنسبة 0.5 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، إذ بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند 2160 جنيهًا، وارتفع إلى 2170 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 2150 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، وبنسبة 0.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث بدأت تعاملات الأسبوع عند 1962 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 1959 دولارًا.

وفي سياق متصل، قال نيل كاشكاري، رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي في مينيابوليس، إن الولايات المتحدة في طريقها لتجنب ركود اقتصادي، لكنها قد تشهد ارتفاعات طفيفة في معدلات البطالة خلال مواجهة التضخم المتزايد.

وأضاف كاشكاري، أنه غير متأكد مما إذا كان الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وأن صناع السياسة النقدية سيستعينون بالبيانات لتكوين آرائهم في هذا الصدد عندما يجتمعون في سبتمبر.

وقال كاشكاري إن الفيدرالي لديه النية للاستمرار في رفع أسعار الفائدة.