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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

العامة للانتخابات: عدد المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحًا

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
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أعلنت اللجنة العامة لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، انها تلقت 180 طلبًا للتنازل عن الترشح لانتخابات  التجديد النصفي لنقابة الأطباء؛ وذلك بعد غلق باب تقديم التنازلات يوم الخميس 27 يوليو.

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات انه قد تقدم بطلب تنازل 117 طبيبًا عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية و63 عن مقاعد النقابة العامة.

وأوضحت اللجنة أن عدد المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحًا، و77 طبيبًا مرشحًا علي مقاعد النقابة العامة.

ولفتت إلى أنه وفقًا للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023، علي أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء والصحف الرسمية.

للاطلاع علي كشوف التنازلات لمرشحى النقابات الفرعية اضغط هنا:
https://shorturl.at/dtLNW
للاطلاع علي كشوف التنازلات لمرشحى النقابة العامة اضغط هنا:
https://shorturl.at/lKOU2

نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي التنازلات عن الترشح 180 طلب