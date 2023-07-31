ننشر خطة وتوقيتات تخفيف أحمال الكهرباء في الأقصر

حصلت " البوابة نيوز" على خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الأقصر، التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد عقد اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا، لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وما تتخذه الدولة للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية.

ووجه محافظ الأقصر، بتكليف شركة الكهرباء بإعلان جدول توقيتات قطع الكهرباء في المدن والقرى للمواطنين، مناشداً الجميع بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد المحافظ أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة للعبور من هذه الأزمة الاستثنائية.

وكان مجلس الوزراء قد قام بنشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

جدول تخفيف الاحمال (1)

جدول تخفيف الاحمال (2)

جدول تخفيف الاحمال (3)

جدول تخفيف الاحمال (4)

جدول تخفيف الاحمال (5)

جدول تخفيف الاحمال (6)

جدول تخفيف الاحمال (7)