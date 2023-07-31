ميرفت أمين ومحمد فؤاد أول الحاضرين في جنازة نجل حسن يوسف وشمس البارودي.. شاهد

حرص العديد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان الإبن الأصغرللفنانين حسن يوسف وشمس البارودي؛ من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وتشيع جنازة عبد الله حسن يوسف نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي من مسجد الشرطة عقب صلاة العصر؛ والذي توفي فى إحدى القرى بالساحل الشمالي إثر تعرضه لـ اسفكسيا الغرق.

ورصدت عدسة البوابة نيوز، توافد العديد من الفنانين من بينهم محمد فؤاد ومرفت أمين وغيرهم لمسجد الشرطة للمشاركة في تشييع جثمان عبد الله حسن يوسف نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي من مسجد الشرطة.

وكانت النيابة العامة بمطروح حولت أمس الأحد؛ جثمان نجل الفنان حسن يوسف للطب الشرعي في الإسكندرية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية. خرج صباح اليوم الإثنين جثمان عبد الله حسن يوسف من المستشفي الذي كان يتواجد به بمدينة الإسكندرية لتشييع الجثمان لمثواه الأخير من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

عبد الله حسن يوسف، رحل أمس الأحد عن عمر يناهز 35 عامًا بعدما تعرض للغرق فى إحدى القرى بالساحل الشمالي، هو أصغر أبناء الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، وقد درس الطيران فى أوكرانيا وحصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة بيروت. وله ثلاثة إخوه وهم: عمر حسن يوسف، محمود حسن يوسف، ناريمان حسن يوسف.