وزير الزراعة يتفقد البرامج البحثية لإنتاج التقاوي ويبحث تنفيذ برنامج تخفيف الأحمال

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم، بعض البرامج البحثية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية ووجه ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في استنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية التي تتواكب مع التغيرات المناخية وتسهم في ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

ووجه القصير، باستخدام أساليب الري الحديثة بكل المحطات البحثية والأراضي التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية .

كما عقد وزير الزراعة اجتماعاً مع قيادات الوزارة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة حيث وجه باتخاذ كافة الإجراءات بهذا الشأن ومنها ترشيد استخدام المصاعد وتخفيف الإضاءة وأجهزة التكييف وبما لا يخل بحسن سير انتظام العمل كذلك تخفيف العمالة اعتباراً من يوم الأحد المقبل بالنسبة للإدارات التي لا تتعامل مع الجماهير.

واكد القصير أن كل قيادة مسئولة عما يخصها في تنفيذ هذه التوجيهات كلاً في نطاق اختصاصه بالإضافة الى متابعة تنفيذ ذلك في كل الإدارات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع وجه أيضا وزير الزراعة الاهتمام بملف رفع كفاءة الأصول حتى تحقق الأهداف المرجوة منها سواء في تحقيق إيرادات للدولة او توفير فرص عمل للشباب .

وأكد الوزير، أن الدولة في ظروف تحتاج من الجميع العمل باخلاص وتفاني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.