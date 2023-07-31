التاريخ يرجح كفة الزمالك أمام الأندية السعودية قبل مواجهة الشباب اليوم

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الشباب السعودي، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مباراة اليوم تعد الثالثة عشرة في تاريخ مواجهة الزمالك أمام الفريق السعودية، بعد 13 مباراة بمختلف البطولات العربية، حقق خلالهم الفارس الأبيض 7 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في مباراة وحيدة.

سجل لاعبو الزمالك 16 هدفًا في شباك الأندية السعودية على مدار تاريخ مواجهتهما، فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.

وجاءت آخر مواجهة للزمالك أمام الأندية السعودية، بمواجهة الهلال، في 9 سبتمبر من العام الماضي، في كأس السوبر المصري السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وحسم الفريق السعودي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى بأربعة أهداف دون رد، أمام الاتحاد المنستيري التونسي، فيما الشباب أمام مواطنه النصر سلبيًا.