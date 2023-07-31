ضمن "أنت الحياة".. محافظ بني سويف يتفقد القوافل التوعوية والطبية والرياضية والثقافية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مبادرة "أنت الحياة" لتقديم خدمات طبية وأنشطة توعوية وثقافية ورياضية وترفيهية للمواطنين بمختلف الفئات العمرية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ضمن محاور المبادرة التي تستهدف بجانب لتحسين جودة الحياة في القرى والريف، بناء الإنسان المصري.

وجاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لمركز ببا، لمتابعة فعاليات المبادرة، بسدس، والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بقرية سدس، بداية من السبت الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل، يشترك في تنفيذها عدد من الجهات والمؤسسات منها: الهيئة العامة لتعليم الكبار، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومى للمرأة ووزارات: الصحة، الثقافة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير.

ورافق المحافظ خلال الزيارة: الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار،الدكتور محمد جبر منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، معتز عبد الرءوف رئيس فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، أمل عزوز وكيل وزارة التضامن، مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية، وليد عطية نائب رئيس المدينة وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة ( علاء سعيد، نيرة نبيل ، رانيا سمير).

وتفقد المحافظ حزمة من الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، بمدرسة أحمد شديد الابتدائية بسدس، والتي تتضمن العديد من الأنشطة التوعوية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكى للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية، فضلا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات

كما تشمل فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات مجانا،بجانب تدريب للشباب على سوق العمل ، وعقد امتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة، بجانب مناقشة أوضاع الغارمين والغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، علاوة على فعاليات ثقافية وورش فنية وورش حكى وألعاب شعبية وعروض عرائس ماريونيت ومعرض كتاب من إصدارات هيئة قصور الثقافة وتوزيع هدايا مجانية على الأطفال عبارة عن مجلات وكتب وهدايا ويوم ترفيهي ورياضي لهم .

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الاهتمام والدعم غير المسبوق لمحافظات الصعيد عامة، وبني سويف على وجه الخصوص، مشيدًا بمجهودات مؤسسة "حياة كريمة" وتعاونها المشترك مع أجهزة المحافظة لخدمة أبناء بني سويف في مختلف المجالات، لافتا إلى أن المشروع الذي أطلقته القيادة السياسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، يعد من المشروعات غير المسبوقة في التاريخ المصري المعاصر، لاسيما أن المشروع يستهدف إحداث تطوير شامل بالخدمات والمرافق الحيوية بجانب استهداف مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة، موجهًا الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر والدعم التام لأبناء بني سويف، وهو ما يعكس توجهات القيادة السياسية والدولة نحو الاهتمام بالمحافظة.