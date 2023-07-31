“الجزار” يتفقد وحدات "سكن كل المصريين" محور منخفضي الدخل.. ومشروعات مرافق المنطقة الصناعية بـ"أكتوبر الجديدة"

انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب جولته التفقدية بمدينة حدائق أكتوبر، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"- محور منخفضى الدخل، ومشروعات مرافق المنطقة الصناعية، بمدينة أكتوبر الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن (حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد).

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"- محور منخفضى الدخل، للوقوف على سير العمل فى إنشاء العمارات السكنية، وأعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، كما تفقد الوحدات السكنية التي تم تشطيبها، واستمع لشرح من رئيس جهاز المدينة، عن موقف تنفيذ الوحدات، والمشروعات الخدمية، حيث أوضح المهندس محمد عبدالمقصود أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها بالمبادرة، نحو 35 ألف وحدة سكنية بالمدينة.

كما وجه الدكتور عاصم الجزار، بتوفير أماكن جلوس مظللة بأعداد مناسبة فى المناطق المفتوحة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور منخفضى الدخل، من أجل إيجاد متنفس للمواطنين المستفيدين من تلك الوحدات، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، مؤكداً على الإدارة الجيدة لمواقع وحدات المبادرة للحفاظ عليها فى أفضل صورة.

وتابع الوزير، جولته بمدينة أكتوبر الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات بالمدينة، حيث تفقد مشروع إنشاء وربط محطة محولات المنطقة الصناعية بالمدينة، واستمع لشرح من مسئولى جهاز المدينة، عن سير العمل بالمشروع، ومكونات المحطة، وتبلغ قدرتها الإجمالية 625 ميجا فولت أمبير، ويتم استخدام أحدث النظم التكنولوجية فى إدارة وتشغيل المحطة.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، أعمال تنفيذ شبكات المرافق (مياه - صرف صحي - ري - طرق)، بالمرحلة الأولى للمنطقة الصناعية، موضحاً أن المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية 11 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها بمساحة 1600 فدان، وتم تخصيص 90 قطعة أرض صناعية، و28 قطعة أرض مخازن، بحصيلة استثمارية 2.3 مليار جنيه، كما تم تخصيص 6 مجمعات صناعية للمطورين الصناعيين، بمساحة 12 مليون م2، بحصيلة استثمارية 7.7 مليار جنيه.

57E09CFC-ACC9-4571-919E-E6D1E87E4F21

C4638E4D-A5FE-4DE1-B230-3EB4A45A18DA

DBAE124B-21E0-4198-986C-EDB6AD4F1E77

DED217A8-70B9-40E0-B6EC-0D1AD8D00BDF

372B5275-93CF-4213-B718-645A80CF0165

10076300-FDD9-49D1-88D7-D938468BEB50

883D3E77-C8C6-4296-AEBE-C1CF3834311B

DC42BE45-6A8C-4C25-88C6-F64DF3F8D249

C22A770F-EDC7-42B1-B1E3-DEE39E846F3A

2035697F-B869-4720-B3CE-5E91BD54604A

49C875DC-A38A-4FF0-8B49-A114BD936130

ED9D7353-5FE9-47E8-955E-3BA504F9A741