أول تعليق من كهربا بعد اقتراب حل أزمته مع نادي الزمالك

علق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اقتراب حل أزمته مع نادي الزمالك بدفع الغرامة الموقعة عليه من فيفا وغلق القضية تماما خلال الساعات المقبلة.

ووجه “كهربا” رسالة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأنباء السارة التي أعلن عنها محاميه بشأن غرامة الزمالك.

ونشر محمود كهربا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" آية من القرآن الكريم: "فاصبر صبرا جميلاً إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا".





وأعلن المستشار أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أن هناك خبرا سعيدا للغاية بخصوص "كهربا" بشأن الغرامة الموقعة ضده لصالح نادي الزمالك.

وقال عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية: قلت للجميع (قابلوني في شهر أغسطس) وتعرضت للهجوم الشديد، وبناء على معلومات من جانب علي عباس المحامي الدولي المختص بقضية كهربا لدى الفيفا والمحكمة الرياضية، ودائمًا نتحدث سويًا عن الملف بشكل رسمي ولذلك أدلى بالتصريحات بناء على المناقشات.

وأضاف أن كهربا كان موجودًا في لقاء الداخلية، والجميع أصبح يتحدث بشكل غير صحيح، والجميع بدأ يتقمص دور رجل القانون في الحديث عن الأزمة.

وتابع محامي اللاعب: أزمة محمود كهربا بشأن إيقافه محليا لا أتدخل فيها مطلقا لأنها تخص النادي الأهلي، والخطأ الذي صدر من اللاعب كان في مباراة بالدوري، فكيف يتم ايقافه عن مواجهات كأس مصر، لذلك كل مسابقة مستقلة بالعقوبات وأطمئن جماهير الأهلي، هناك خبر سعيد خلال 3 أيام بشأن الغرامة الموقعة ضد كهربا ولن أكشف أي تفاصيل في الوقت الحالي وسنعلن الخبر اليقين بشأن كهربا يوم 2 أغسطس.