منصة أيادي مصر بالأقصر تنظم ورشة لتعليم فن الريزن.. صور

نظمت منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة نجوى على النوبي رئيس المنصة بالأقصر، ورشة لتعليم الريزن، بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير التعليم iced برئاسة شيماء سلمان مدير المركز، وبحضور ريهام رضوان عضو المنصة.

قامت بالتدريب في الورشة، المهندسة ضحى الشاطر والتي قامت بشرح أهم خطوات تعلم عمل الريزن، لافتة إلى نوع المادة المستخدمة، وكذلك الأدوات وتحديد بدائل القوالب والمواد المستخدمة فيها.

كما نوهت ضحى الشاطر، أثناء الكورس عن أفضل الأدوات للمبتدئين، حيث قامت بتحديد نسب وطريقة خلط الريزن لهم من خلال الورشة، مستخدمة طرق ألوان الريزن وطرق صبه، وكيفية صبه في القوالب المخصصة له مع حساب كمية الريزن المستخدمة في كل قالب.

وفى نهاية الكورس، تم تنفيذ قطع إكسسوارات عملية من خلال المتدربات وتنفيذها، لمعرفة مدى درجة إتقان استخدام الريزن والخروج من الكورس ببعض الأعمال التي تم تعلمها، وتنفيذها مع التأكيد على كيفية الوصول إلى المنتج النهائي، وتقديمه للعميل.

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية.

ورشة الريزن (1)

ورشة الريزن (2)

ورشة الريزن (3)

ورشة الريزن (4)

ورشة الريزن (5)

ورشة الريزن (6)

ورشة الريزن (7)

ورشة الريزن (8)