"أبو مازن" يطلع الرئيس السيسي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الإثنين في مصر.

وشكر الرئيس الفلسطينى الرئيس السيسي خلال الاجتماع على استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين للفصائل لانجاز الوحدة الوطنية الذي عقد أمس في مدينة العلمين ورعايتها المتواصلة لجهود المصالحة ودورها الهام في انجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وثمن الرئيس الفلسطينى مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة ودورها في دعم حقوق شعبه في الحرية والاستقلال.

وأطلع “محمود عباس أبو مازن” الرئيس السيسي على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية ارتكاب جرائهما بحق شعبه وأرضه ومقدساته

وبحث الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة واتفقا على مواصلة التشاور بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين والقيادتين.