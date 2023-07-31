محافظ القاهرة يصدر كتابا دوريا يتعلق بتنظيم العمل بالديوان عام والأحياء والمديريات

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كتاب دوري يتعلق بتنظيم العمل بديوان عام وأحياء ومديريات محافظة القاهرة، على النحو التالي :

يكون العمل من المنزل on line يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023 لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات، على أن يستثنى من ذلك :

1- مديريتي الصحة والتربية والتعليم ويكون لمديري هاتين المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسبا بشأن السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع ، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة

2- شاغلي الوظائف القيادية بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والشركات

3- غرف العمليات وإدارة الأزمات بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والشركات

4- المختصين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على أملاك الدولة والاراضي الزراعية بالاحياء ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لها

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، ووجه نواب المحافظ بمتابعة تنفيذ الاجراءات وتذليل اي معوقات تواجه تنفيذها

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والسماح بالعمل من المنزل يوم الاحد من كل اسبوع خلال شهر أغسطس 2023