وزير الخارجية العراقي: العلاقات بين بغداد ودول التعاون الخليجي متينة وقوية

أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن أبواب البلاد مفتوحة أمام الشركات الخليجية، مشيرا إلى أن العلاقات بين بغداد ودول التعاون الخليجى متينة وقوية.

وقال وزير الخارجية العراقي - خلال لقائه مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة جاسم محمد البديوي، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" - إن الربط الكهربائي مع الخليج والسعودية هو محور أساسي ومهم بالنسبة لنا، مبينا أننا نشجع دخول الشركات الخليجية للعراق، مضيفا أن حكومة الحالية تعمل على تنويع الاقتصاد وتقديم الخدمات ولديها خطة واضحة في استثمار الغاز، لافتا إلى أنه تم التطرق إلى المنتدى العراقي- الخليجي الذي سيعقد في الشارقة.

من جانبه أكد أمين "التعاون الخليجى" أن مجلس التعاون الخليجى يعمل على ضمان أمن وازدهار العراق وتقوية العلاقات، ونحتاج للمضي قدما في توطيد العلاقات بين العراق والدول الخليجية"، موضحا أن "الربط الكهربائي مع العراق مشروع طموح.

وأوضح أن هناك خططا خليجية لربط الاقتصاد العراقي"، مشيرا إلى أن "العراق يقوم بدور كبير في إدارة الملفين الإقليمي والدولي.

من ناحية أخرى، بحث سفير العراق في إسلام آباد حامد عباس لفتة، مع وزير الداخليَّة الباكستانيّ رانا ثناء الله خان، التسهيلات في منح التأشيرات للزوار الباكستانيين، وتعزيز سُبُل التعاون بين الوزارتين في مجال محاربة المخدرات والاتجار بالبشر.

قدم السفير العراقي - خلال اللقاء - دعوة موجهة من قبل وزير الداخليِّة العراقي عبد الأمير الشمريّ إلى نظيره الباكستانيّ لزيارة العراق لإجراء عدد من اللقاءات والمناقشات التي تعزز التعاون الثنائيّ القائم بين البلدين.

وأكّد السفير أن الحكومة العراقيَّة تعمل ما بوسعها لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للزوار من كافة أنحاء العالم وتولي اهتمامًا كبيرًا بالزوار الباكستانيين على وجه الخصوص، وأن السفارة العراقيَّة في إسلام آباد لم تدخر جهدًا في إتمام إجراءات منح التأشيرات اللازمة للزوار الباكستانيين بالسرعة والسهولة الممكنة، مُشيرًا إلى أنَّ نحو 200 ألف زائر باكستانيّ يزورون العراق كل عام.