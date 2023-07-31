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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قائد الجيش اللبناني: المؤسسة العسكرية تواصل واجبها في ضمانِ الأمنِ والسلمِ الأهلي

الجيش  اللبناني
الجيش  اللبناني العماد جوزيف عون
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أكد قائد الجيش  اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الإثنين، أن المؤسسةَ العسكريةَ تُواصلُ أداءَ واجبِها في ضمانِ الأمنِ والسلمِ الأهليِّ بكلِّ عزم رغمَ الصعوبات.

وقال عون، في أمر اليوم بمناسبة عيد الجيش الثامن والسبعين، إن صمود العسكريين يفضي إلى خلاص لبنان ونهوضه من أزمته، مشيرًا إلى أن لبنان شَهِدَ "خلالَ الفترةِ الماضيةِ أحداثًا متلاحقة، تركتْ تداعياتٍ على أكثرَ مِنْ مستوى".

 

وأوضح أن الواقعِ المعيشيِّ يلقي بثقلِهِ على العسكريينَ كما على سائرِ اللبنانيين، لافتا إلى أن قيادةُ الجيشِ تستمرّ في بذلِ أقصى طاقاتِها " لتخفيفِ وطأةِ الأزمةِ".

 

قائد الجيش اللبناني المؤسسة العسكرية