كشف حساب أسوريو مع الزمالك قبل مواجهة الشباب السعودي اليوم

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، لمواجهة الشباب السعودي، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وظهر المدرب الكولومبي على رأس القيادة الفنية للزمالك، منذ تولي قيادة الفريق في شهر أبريل الماضي، في 15 مباراة سابقة، شهدت على فوز الفارس الأبيض بـ10 انتصارات، وتلقي هزيمتين، والتعادل في 3 مباريات، وسجل هجوم الأبيض تحت قيادة أسوريو 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 18 هدفًا.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى بأربعة أهداف دون رد، أمام الاتحاد المنستيري التونسي، فيما الشباب أمام مواطنه النصر سلبيًا.