برلماني: المؤتمر العالمي للصحة والسكان هدفه تجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية

الإثنين 31/يوليو/2023 - 02:07 م

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الإعداد للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الي سينعقد خلال ال فترة من 5 ل 8 سبتمبر 2023 بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية، علاوة على تقديم استراتيجية وطنية للصحة واستراتيجية وطنية محدثة للسكان والتنمية 2030.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذا المؤتمر يهدف إلى تجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى اتجاه الدولة لتذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور لكافة المواطنين.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، علاوة على تحسين خصائص المواطن المعرفية والمهاراتية والسلوكية.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى اتجاه الدولة لإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، علاوة على تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذا المؤتمر سيكون فرصة ثمينة لعرض التجاري الرائدة والنجاحات العالمية والمحلية والتحديات المحتملة والسبل الابتكاري للتغلب عليها، علاوة على زيادة فرص الاستثمار المختلفة من أجل سكان أصحاء.