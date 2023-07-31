طلاب الأقصر يشاركون في معسكر الجامعات التكنولوجية لمناهضة الإدمان.. بالصور

شارك وفد طلابي من جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، في فعاليات معسكر إعداد القيادات الطلابية بالجامعات التكنولوجية لمناهضة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، المقام بمركز إمبابة لعلاج الإدمان في الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 1 من شهر أغسطس المقبل، تحت رعاية وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

ويقام المعسكر، تحت إشراف الدكتور صباح محمد، عضو هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.

وقالت إيمان دردير، مسئول رعاية الطلاب المركزية بجامعة طيبة التكنولوجية، إن المعسكر تثقيفي تضمن محاضرات عن إحصائيات الإدمان وأنواع العقاقير والمواد المخدرة وورش عمل، والتعريف بالأماكن التابعة لصندوق مكافحة الإدمان بالجمهورية.

كما تخلل المعسكر أنشطة ترفيهية مثل كرة القدم، وتنس الطاولة وورش عمل وندوات، وأيضا مسابقة علمية تكنولوجية لكل جامعة بواقع ٢ نموذج من المشاريع العلمية وسيتم عمل معرض لها.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن مشاركة طلاب الجامعة، في هذا المعسكر، تهدف إلى زيادة قدراتهم المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات.

إذ يجري إعداد مجموعة من طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، كقيادات تطوعية بصندوق مكافحة الإدمان للمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية داخل الجامعة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

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