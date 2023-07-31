أسعار الدولار في تعاملات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر .

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع..

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، في البنك الأهلي اليوناني مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.