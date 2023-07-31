وزير التعليم: الامتحانات لم تُسرب والتنسيق سيشهد انخفاض هذا العام

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه تم بحث ٧٦٠ مخالفة غش في الثانوية العامة هذا العام، وكانت هناك لجان بها مخالفات في محافظات مختلفة، نافيًا أن تكون الامتحانات قد شهدت أي تسريب.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي، نقلته فضائية إكسترا نيوز، أن هناك ٦٤١ طالبًا للنيابة العامة، بسبب تصوير ونشر الأسئلة، وهناك ١٩٩ ملاحظًا تمت إحالتهم للشئون القانونية، وهناك ٨١٢ طالبًا مخالفًا لنظام الامتحانات، وتمت معاقبتهم.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه من خلال مؤشرات نتيجة الثانوية العامة والشرائح الخاصة بنسب النجاح، فمن غير المتوقع أن يشهد تنسيق القبول بالجامعات ارتفاعًا هذا العام، بل سيكون منخفضا بعض الشيء.