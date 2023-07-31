جامعة قناة السويس تفتح باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية للعام 2023/2024

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية (طلاب - طالبات) للعام الجامعي 2023/2024م عن طريق التسجيل الإلكتروني على موقع الزهراء الإلكتروني للمدن الجامعية موضحاً مواعيد التقديم للطلاب القدامى، اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء 8 أغسطس الساعة الثانية ظهرًا، أما الطلاب المستجدون (الفرقة الأولى) فيبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الجمعة 1 سبتمبر وحتى يوم الجمعة 15 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا.

هذا وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خطوات وآليات التقدم للتسكين بالمدن الجامعية (طلاب/طالبات) أنها كالتالي:

▪ يقوم الطلاب بالتقدم للتسكين بالمدن الجامعية عن طريق التسجيل على موقع الزهراء الإلكتروني مع مراعاة صحة ودقة البيانات المسجلة حتى لا يتم الغاء طلب الالتحاق.

▪ لا يعتبر مجرد التسجيل الإلكتروني على موقع الزهراء بمثابة القبول للسكن بالمدينة الجامعية.

▪ تُفحص طلبات التقدم الالكتروني وتُراجع بيانات الطلاب بمعرفة شئون الطلاب للتأكد من صحتها.

▪ يتم استبعاد طلبات التقدم الإلكتروني الطلاب الذين لا تتوافر فيهم شروط التسكين.

▪ في حالة عدم صحة بعض البيانات المسجلة بمعرفة الطالب علي الموقع الالكتروني (مثل تقدير الطالب للعام الجامعي 2022/2023) يتم الغاء طلب التقدم وتُبلغ الكليات التابعة لاتخاذ الإجراءات.

▪ تعلن أسماء الطلاب المتوفر فيهم شروط القبول مبدئياً علي موقع الزهراء الالكتروني شريطة استكمال باقي الاجراءات.

▪ في حالة القبول المبدئي يلتزم الطالب بسحب استمارة التقدم واستيفائها لاستكمال باقي الإجراءات.

▪ يسقط حق الطالب المقبول مبدئياً خلال عشرة إيام من إعلان النتيجة علي موقع الزهراء إذا لم يقم بسحب الاستمارة واستكمال إجراءات التسكين.

▪ يتم تخصيص نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية لتسكين الطلاب المستجدين.

شروط القبول للتسكين بالمدن الجامعية:

• صحة البيانات المسجلة بمعرفة الطالب علي موقع الزهراء الالكتروني بعد مراجعتها.

• ضمن قائمة الأسماء المعلن عن قبولها مبدئياً شريطة استكمال الاجراءات.

• سحب الاستمارة واستكمال باقي الإجراءات (الضامن - اعتماد الكلية لصحة البيانات - الكشف الطبي).

• الأولوية للطلاب الحاصلين علي التقدير الأعلى ثم الأدنى بشرط ألا يقل تقدير الطالب عن (جيد).

• يراعي البعد الجغرافي لمحافظات الجمهورية التي يقطن بها الطالب.

• أولوية القبول لطلاب الكليات العملية ثم الكليات النظرية.

• أولوية القبول للطلاب الأصغر عمرًا (بالنسبة لطلاب الفرقة الأولى المستجدين).

• الحاصلون على الثانوية العامة من خارج محافظة الاسماعيلية.

فيما أفاد الدكتور محمد عبد الجواد مُنسق عام المدن الجامعية أن الأولوية لأسبقية التسجيل على موقع الزهراء الإلكتروني وذلك حتى استكمال الطاقة الاستيعابية للمدن .

الفئات التي لا يسمح بقبول تسكينهم بالمدن الجامعية:

طلاب الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح أو الراسبين أو المعاهد الفنية - الطلاب ممن وقع عليهم عقوبة الحرمان من الإقامة أو أي عقوبة تأديبية بالمدينة الا بعد موافقة معالى الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - الطلاب ممن تم توقيع أي عقوبة تأديبية عليهم بالكلية المقيدين بها - الطلاب الذين عليهم مستحقات مالية سابقة للمدن الجامعية - الطلاب الذين انتهت إقامتهم بالمدن الجامعية في العام السابق إداريا - الحاصلون على الثانوية العامة من محافظة الاسماعيلية أو ضواحيها - المحولين من جامعات آخري في نفس عام التحويل والحاصلين على شهادات آخري غير الثانوية العامة (المعاهد).

فيما أكد هشام عامر مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية أن سحب الاستمارة شخصي أو الأقارب من الدرجة الأولى بعد الموافقة المبدئية على القبول، كما يتم سحب الاستمارات من كل مدينة مستقلة بذاتها (طلاب - طالبات) من المنفذ المخصص لذلك، و يحب أن يكون العنوان ببطاقة الرقم القومي للطالب وولى الامر مطابق لأحد إيصالات المرافق العامة (كهرباء/ مياه/ غاز/ تليفون أرضى) المرفق بأوراق التقديم ، ويحسب تقدير الطالب للعام الجامعي 2022/2023م، وللساعات المعتمدة على أساس العام الدراسي الكامل (فصل أول - فصل ثاني).

أما بالنسبة لطلاب وطالبات البرامج الخاصة وما في حكمها يقومون بسداد مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية التي تحددها إدارة الجامعة وسيتم التسكين في حدود الأماكن المتاحة بغرف المدن الجامعية وطبقاً للطاقة الاستيعابية.

وأشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي إلى أنه يتم التقدم إلكترونيا لتسجيل الرغبة للتسكين بالمدن الجامعية لمن ينطبق عليه الشروط المذكورة عن طريق الرابط:

https://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/student.aspx.

كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي:

https://youtu.be/9QsaP6dFh60