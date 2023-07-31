الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد رهبنة البابا تواضروس الثاني الـ35

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الاثنين، بالعيد الـ35 لرهبنة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث ترهبن يوم 31 يوليو 1988 على يد البابا شنودة الثالث بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، باسم الراهب باسم الراهب ثيؤدور الأنبا بيشوى.



وننقل لكم أبرز المعلومات حول قداسته:

- ولد باسم وجيه صبحي في 4 نوفمبر سنة 1952م بمحافظة المنصورة.

- عاش طفولته متنقلاً ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

- بدء حياة الخدمة الكنسية في عامه الـ16 في كنيسة الملاك الأثرية بدمنهور.

- هوايته القراءة والتصوير

- حصل على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الإسكندرية سنة 1975 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

- رُسِمً أمين خدمة كنيسة الملاك بدمنهور في سنة 1975م.

- رسم شماساً في 27 سبتمبر 1975 بيد الحبر نيافة الأنبا باخوميوس.

- حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية من إكليريكية الإسكندرية سنة 1983م

- حصل على زمالة هيئة الصحة العالمية بإنجلترا سنة 1985 – لندن

- عمل كصيدلي إلي أن أصبح مديرًا لمصنع أدوية تابع للوزارة بدمنهور.

- أصبح طالب رهبنة في عام 1986 إلي أن رسم راهباً بعدها بعامين.

- رُسِمَ قِسّاً يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 1989.

- رسم اسقفاً بيد البابا شنودة الثالث في 15 يونيو 1997

- بعد صيام الشعب القبطي ثلاث أيام رسم بطريركاً في 4 نوفمبر 2012