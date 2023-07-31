الثانوية العامة.. وزير التعليم: نسبة النجاح في البنين ٨٠٪؜ مقابل ٧٧٪؜ للبنات

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة كانت مهمة شاقة للغاية، ولم تكن لتخرج بهذه الصورة المشرفة لولا جهود الدولة كاملة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، أن نسبة النجاح في البنين ٨٠٪؜ مقابل ٧٧٪؜ للبنات، وأن عدد الطلاب الذين لديهم دور ثان ١١٨،٦٠٥ ألف طالب، في حين أن عدد الناجحين ٥٩٨،٧٢٣ طالب.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة لم تسرب قبل انعقاد اللجنة، ولكن الطلاب هم من يقومون بتصوير الورقة وبعد ذلك يتم نشر ورقة الامتحان.

وأضاف أنه منذ واقعة عام 2016، بشأن التسريب، لم يحدث أي تسريب للامتحان قبل انعقاد اللجنة.