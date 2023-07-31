1 أغسطس فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بتجارة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية التجارة بجامعة القناة لديها العديد من برامج الدراسات العليا المتميزة، سواء البرامج الأكاديمية أو المهنية التي تعمل على خدمة الإقليم، وتتماشى مع طبيعية المنطقة، و تساهم في ربط الجامعة بسوق العمل المحلي والدولي.

وقال إن برامج الماجستير و الدكتوراه المهنية التي تقدمها كلية التجارة تساهم في إتاحة الفرصة لأصحاب التخصصات المختلفة، لدراسة و استيعاب تخصصات إدارية و تجارية و علمية واحترافية متميزة.

وأشار إلى أنه تم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية التجارة بدءا من 1اغسطس و حتى 30سبتمبر 2023.

و من جانبه- أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا بكلية التجارة تساهم في توفير فرص التعليم المستمر، لرفع المستوى العلمي و الثقافي للراغبين في الدراسة ببرامج الدراسات العليا بالكلية.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة أن برامج دبلومات الدراسات العليا بالكلية تشمل التخصصات الآتية :

•• دبلوم الإدارة العامة و الحكم المحلي

•• دبلوم العلاقات السياسية الدولية

•• دبلوم المحاسبة و المراجعة

•• دبلوم إدارة الموارد البشرية

•• دبلوم إدارة المستشفيات

•• دبلوم إدارة التسويق

•• دبلوم الحاسب الآلي

•• دبلوم الجمارك و المناطق الحرة

•• دبلوم اقتصاديات النقل البحري

بينما أشارت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة أن التسجيل لتمهيدي الماجستير بالكلية يأتي في الأقسام الآتية :

°° قسم المحاسبة والمراجعة

°° قسم إدارة الأعمال

°° قسم العلوم السياسية

°° قسم الاقتصاد

مضيفة أن التسجيل لتأهيلي الدكتوراه يأتي في الأقسام الآتية :

قسم المحاسبة والمراجعة

وقسم إدارة الأعمال

وقسم العلوم السياسية

و قسم الاقتصاد

و عن البرامج المهنية بالكلية- أوضح الدكتور أشرف غالي وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا المهنية بالكلية تتضمن الماجستير المهني و الدكتوراة المهنية

موضحا أن الجامعة بناء على اقتراح مجلس كلية التجارة تمنح درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال ( MBA) لمن اجتاز بنجاح مقررات البرنامج المقدم بهذه الدراسة

١- الماجستير المهني في المحاسبة

٢- الماجستير المهني في إدارة الأعمال

أما الدكتوراة المهنية- فتمنح الجامعة درجة الدكتوراة المهنية في إدارة الأعمال (DBA) بناء على اقتراح مجلس كلية التجارة وفقا للتخصصات الآتية:

(التسويق - الموارد البشرية - الإدارة المالية - المحاسبة و التمويل ) وذلك لمن اجتاز بنجاح مقررات البرنامج المقدم بالدراسة.

هذا وقد أشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي

أنه يتم التقدم إلكترونيا عن طريق الرابط

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx

كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي

https://youtu.be/ikrsEKIvdcQ

موضحا ضرورة أن يتم تسليم أصل المستندات بإدارة الدراسات العليا بالكلية، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني، في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.