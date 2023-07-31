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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال: العمليات العسكرية الأخيرة ضد الإرهابيين حققت انتصارات كبيرة

الجيش الصومالى
الجيش الصومالى
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أكد نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن شيخ يوسف العدالة، أن العمليات العسكرية ضد فلول ميليشيات "الشباب" الإرهابية حققت انتصارات كبيرة.

وقال "العدالة" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الاثنين - إن العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول ميليشيات "الشباب" (الخوارج) الإرهابية أسفرت عن مقتل العديد من عناصرها وقياداتها.

وأضاف أن العمليات العسكرية، التي جرت خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تدمير قواعد ومعدات عسكرية للميليشيات، بالإضافة إلى تعطيل حركة تنقلات عناصرها الإرهابيين.

 

العمليات العسكرية الإرهابيين وزير الإعلام الصومالي