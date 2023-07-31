10 إجراءات اتخذتها الأقصر لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. صور

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا، لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وما تتخذه الدولة للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية.

وحضر الاجتماع، محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمت الإجراءات الآتي:

1 - استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية.

2 - الالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمباني عقب انتهاء مواعيد العمل.

3 - استمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الاختصاص على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

4 - قطع الإنارة بلوحات الإعلانات المضيئة.

5 - إلزام المحال التجارية وقاعات الأفراح بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها.

6 - ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة الحكومية والأهلية وملحقاتها.

7 - وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتطبيق التوجيهات بكل دقة والمرور الميداني على أعمدة الإنارة بالشوارع للتأكد من عدم إنارتها في الفترة الصباحية.

8 - متابعة التزام مُنشآت مديرية الشباب والرياضة للتأكد من الغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات عقِب انتهاء الفاعليات والتدريبات نهارًا.

9 - وجه المحافظ، بالمتابعة اليومية لمنظومة المولدات في كافة المستشفيات بالمحافظة والتأكد من عدم تأثرها بقطع الكهرباء.

10 - تكليف شركة الكهرباء بإعلان جدول توقيتات قطع الكهرباء في المدن والقرى للمواطنين.

وناشد محافظ الأقصر الجميع بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة للعبور من هذه الأزمة الاستثنائية.

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