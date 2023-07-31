تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 5 لصوص لقيامهم بأعمال سرقات بأماكن متفرقة بالعاصمة.

وتعود البداية، عندما تم ضبط (شخصين) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من (ربة منزل) حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهمـا اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، كما أضافا بإرتكاب (7) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المُستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل هواتف - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، لقيامه بسرقة (هاتف محمول) من إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" .. أمكن التوصل للمجنى عليها، وبإستدعائها تعرفت على الهاتف المحمول وإتهمته بالسرقة ، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بذات الأسلوب.

كما أضاف بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ..تم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

ونجح رجال المباحث في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين) لقيامه بسرقة إحدى الصيدليات بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام زردية "تم ضبطها"، وبحوزته (كمية من الأدوية مختلفة الأنواع - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بمزاوله نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن والمحلات التجارية ، كما أضاف بإرتكابه (5) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنه ، وإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامه بسرقة (كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالــى) من مسكن (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنـــه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.