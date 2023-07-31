الثانوية العامة.. رابع علمي علوم: سعيد باتصال الوزير وأسرتي لم تصدق الخبر (فيديو)

قال الطالب كيرلس نوناي، ابن المنيا والرابع على شعبة العلمي علوم بالثانوية العامة، أنه كان يتابع مباراة الأهلي وتلقى اتصال يخبره بأنه من الأوائل، معبرا عن سعادته باتصال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

وأضاف الطالب كيرلس نوناي، خلال حواره على قناة تن، أن وزير التربية و التعليم قال له:" انت من أوائل الثانوية، وانت شرفت محافظة المنيا"، مؤكدا أنه لم يصدق الخبر هو وأفراد أسرته، متابعا "سيبتهم يتأكدوا من الخبر وروحت العب بلاي ستيشن".

وأشار إلي أن محافظ المنيا، أتصل بأسرته، وقدم له التهاني ولأسرته، معلقًا :" فرحان بالنجاح"، موضحا أن هوايته المفضلة لعب كرة القدم وقدوته الدكتور مجدي يعقوب.