القبض على شخصين بحوزتهما 1.2 كيلوجرام حشيش بمنطقة الشروق

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما كيلو و200 جرام حشيش بمنطقة الشروق.

وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "أجرة" بدائرة قسم شرطة الشـروق.

وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجـرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لسهولة التواصل مع عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.