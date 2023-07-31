البطولة العربية.. غيابات الزمالك قبل مواجهة الشباب السعودي اليوم

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لجهود 6 من لاعبيه، خلال مواجهة الشباب السعودي ، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السادسة ، في ثاني جولات دور مجموعات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويغيب محمود علاء، عن صفوف الزمالك الذى بسبب إصابته بتمزق فى أربطة الأنكل، ويبتعد عن صفوف الفريق الأبيض لمدة 3 أسابيع حتى يكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويغيب عبد الله جمعة ومحمود شبانة وسامسون أكينيولا، لأسباب فنية، ويغيب أحمد بلحاج، بعد انتهاء إعارته من أسوان، بالإضافة إلى خروج محمود حمدي الونش ومصطفى شلبي ومحمد عبد الشافي، من قائمة الفريق في البطولة بداعي الإصابة.

ويستعيد الزمالك جهود لاعب الوسط، يوسف أوباما، العائد حديثًا من الإعارة لصفوف الحزم السعودى، بعد وصول بطاقته الدولية أمس الأحد.

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزنارى – حمدى علاء.

فى الوسط: محمود شيكابالا - أحمد زيزو - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما – سيد نيمار – أحمد ايشو – إبراهيما نداى – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسى – أحمد زكى، محمد حسام بيسو.

وفى الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.